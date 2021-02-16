أخبار مصر

السيسي يوجه التحية لشهداء الأطقم الطبية والعاملين بقطاع الصحة

0 نشر
فاطمة محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه التحية لشهداء الأطقم الطبية والعاملين بقطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للعاملين في القطاع الصحي بشكل كامل، قال: «الشكر لكل الذين استشهدوا والذين مازالوا يقومون بدورهم في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة».

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا