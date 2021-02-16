شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه التحية لشهداء الأطقم الطبية والعاملين بقطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للعاملين في القطاع الصحي بشكل كامل، قال: «الشكر لكل الذين استشهدوا والذين مازالوا يقومون بدورهم في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة».

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.