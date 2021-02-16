شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه شارع فريد ندا بمدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه بقطر 10 بوصة بشارع فريد ندا بمدينة بنها الذي وقع، فجر اليوم، أثناء تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة في الشارع.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم التعامل مع العطل ورفع المياه الناتجة عنه وإعادة فتح المياه مرة أخرى للمناطق التي تم قطع المياه عنها بسبب العطل.

من جانبه، أشار المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، إلى أن أعمال الإصلاح تمت خلال ساعتين تقريبا من العطل ولم يتم غلق أي طرق وتم رفع وسحب المياه من نهر الطريق بواسطة سيارات شركة المياه، مؤكدا أنه لم يتم قطع المياه بشكل كلي عن المدينة أثناء فترات الإصلاح ولكن تم القطع للشارع فقط وتم فتح المياه مرة أخرى عقب الانتهاء.