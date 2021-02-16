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نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بالوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح الثلاثاء، نشاط ملحوظ للرياح صاحبه انخفاض في درجات الحرارة، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية بالوادي الجديد حالة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالأكمنة والميادين لتيسير حركة المرور، وإسداء النصح لقائدي المركبات للقيادة بحذر خلال هذه الأجواء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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