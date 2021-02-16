شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح الثلاثاء، نشاط ملحوظ للرياح صاحبه انخفاض في درجات الحرارة، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية بالوادي الجديد حالة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالأكمنة والميادين لتيسير حركة المرور، وإسداء النصح لقائدي المركبات للقيادة بحذر خلال هذه الأجواء.