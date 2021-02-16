شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد تستعرض استراتيجية وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن استراتيجية وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحي استندت على 9 محاور كانت هي البناء المؤسسي للهيئات، وهي التخطيط الصحي، البنية التحتية والتجهيزات، التحول المؤسسي، محور التسجيل، والاعتماد للمنشآت الصحية، تطوير القوى البشرية وتدريبها، التوعية للمواطن ولمقدم الخدمة، ومحور التسجيل وملفات طب الأسرة، ثم محور الميكنة والتحول الرقمي.

وأضافت، في كلمة ألقتها خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية، أن البناء المؤسسي شهد إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي تعد الذراع التمويلية للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية وهي الذراع الخدمية التي يقدم الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء تلك الهيئات وعمل مجالس الإدارة وإنشاء المقار وفروع المقار والهيكل التنظيمي والوظائف وتم عملها بالفعل، وسيكون لها مكان أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء لنقل الأصول العلاجية في بورسعيد صدر في عام 2019، ثم صدر قرار في عام 2020 لنقل الأصول العلاجية في الأقصر، لافتة إلى أن الافتتاح الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل كان في 26/11/2019 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت البداية من محافظة بورسعيد بطاقة 35 وحدة ومركز صحي للأسرة و8 مستشفيات بتكلفة 8 مليارات جنيه إنشاءات وتجهيزات وميكنة.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.