شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: مصر تم اختيارها لتقود منطقة شرق المتوسط خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إن مصر عملت بشكل واضح ومنظم في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح المجمع الطبي بالاسماعيلية، أن مطار القاهرة كان من أول ثلاث مطارات حول العالم اتبعت اجراءات الوقاية من كورونا، وتابعت: «مصر تم اختيارها لتقود منطقة شرق المتوسط خلال جائحة كورونا».

ووجهت زايد، الشكر لكافة الأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأولى خلال الجائحة، كما وجهت الشكر لشهداء الأطقم الطبية الذين رحلوا خلال الجائحة.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.