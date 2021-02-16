شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات على إنهاء مشروعات الحماية من السيول بالبحر الأحمر في مواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، على إنجاز أعمال الحماية من أخطار السيول في مواعيدها المقررة، وذلك لدخولها الخدمة لحماية مدينتي القصير وسفاجا من السيول وتخزين المياه خلف السدود، حيث يجري العمل في الأعمال النهائية من أعمال التطهير وتسوية وأرنكة لبحيرات تهدئة المياه بوادي البارود الأبيض أمام سد الشهيدين ضمن عملية حماية وادي القويح من السيول.

وتم التنبيه على مهندسي الإشراف ومهندسي الشركة المنفذة بالانتهاء من أعمال الأرنكة والتسوية لتكون جاهزة لاستقبال أية سيول محتملة.