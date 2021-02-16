أخبار مصر

تشديدات على إنهاء مشروعات الحماية من السيول بالبحر الأحمر في مواعيدها

0 نشر
محمد السيد سليمان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات على إنهاء مشروعات الحماية من السيول بالبحر الأحمر في مواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، على إنجاز أعمال الحماية من أخطار السيول في مواعيدها المقررة، وذلك لدخولها الخدمة لحماية مدينتي القصير وسفاجا من السيول وتخزين المياه خلف السدود، حيث يجري العمل في الأعمال النهائية من أعمال التطهير وتسوية وأرنكة لبحيرات تهدئة المياه بوادي البارود الأبيض أمام سد الشهيدين ضمن عملية حماية وادي القويح من السيول.

وتم التنبيه على مهندسي الإشراف ومهندسي الشركة المنفذة بالانتهاء من أعمال الأرنكة والتسوية لتكون جاهزة لاستقبال أية سيول محتملة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا