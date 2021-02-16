شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزيرى التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ «الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة» بالمحافظات في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وجود تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتى التنمية المحلية، والبيئة، لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى الحضاري للشارع المصرى من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن البرنامج الأول للمنظومة يسير وفقاً للخطة الموضوعة والخاص بتطوير البنية الأساسية والتي تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذا المدافن الصحية ومصانع التدوير وإغلاق المقابل العشوائية والتى تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

وشدد «شعراوى» على أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع بتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكدا على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة للمنظومة والتى تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة، على ضرورة الإسراع في تشغيل المحطات الوسيطة التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها بالفعل للمحافظات، ومتابعة المحطات الوسيطة القائمة والانتهاء من عملية تسليم المعدات حتى يتم انضمامها المنظومة والتي سوف تساعد على كفاءة عملية جمع المخلفات، موضحة أن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020.

وأشارت وزيرة البيئة، فيما يخص عقود التشغيل إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، للانتهاء بتحديد التكاليف التشغيلية ومقترح الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات البلدية، ليتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والتي تقوم وزارة البيئة بإعدادها، معلنة أنه تم الانتهاء من اعداد مسودة اللائحة، وسيتم مشاركتها مع وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأي فيها وإدراج كافة الملاحظات قبل عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.