شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة طريق «بنها – المنصورة» وتحرير مدخل المدينة من الإشغالات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر صباح اليوم أعمال تطوير ورصف وتوسعة مدخل المدينة ناحية طريق بنها- المنصورة ووضع بلدورات على جانبى الطريق

وقال رئيس المدينة، إن أعمال التطوير والتجميل تشمل شارع عبدالمنعم رياض مرورا بشارع العاشر من رمضان وشارع جنابية كفر منصور، وطريق طراد النيل حتى مركز الشرطة بهدف إطفاء منظر جمالي وحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه يتم وضع بلدورات على جانبي الطريق وطلائها بهدف التجميل.

وفي السياق قامت الأجهزة المحلية بالمدينه بحملة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين وتسهيل حركة المرور ومنع الزحام والتكدسات.

شملت الحملة رفع الإشغالات من شوارع عبدالمنعم رياض وشارع جمال عبدالناصر بوسط المدينة، وكذالك تحرير مدخل المدينة والكوبري من الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم التسبب في إشغالات بالكوبري ومدخل المدينة حفاظا على الغير من التعرض للخطر.

فيما قامت إدارة الإشغالات بالمدينه بفض عددا من التجمعات التجارية العشوائية بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تم فض تجمع تجاري عشوائي بقرية كفر تصفا بمشاركة شرطة المرافق، لعدم اتباع الإجراءات الوقائيه لمجابهة فيروس كورونا وعدم الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتراخيص عند الشروع في إقامة أي نشاط.

رئيس مدينة كفر شكر يتابع توسعة مدخل المدينه ورصف الطرق

رئيس مدينة كفر شكر يتابع توسعة مدخل المدينه ورصف الطرق

رئيس مدينة كفر شكر يتابع توسعة مدخل المدينه ورصف الطرق

رئيس مدينة كفر شكر يتابع توسعة مدخل المدينه ورصف الطرق

رئيس مدينة كفر شكر يتابع توسعة مدخل المدينه ورصف الطرق

رئيس مدينة كفر شكر يتابع توسعة مدخل المدينه ورصف الطرق

رئيس مدينة كفر شكر يتابع توسعة مدخل المدينه ورصف الطرق