شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الطفل المصاب بـ«فرط الحركة»؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، من تناول الأطفال المواد الحافظة والألوان الصناعية والسكر والشوكولاتة والكافيين التي قد تؤدي إلى زيادة فرط الحركة.

وقال «أسامة» خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن إعطاء الطفل المصاب بفرط الحركة، مهارة جديدة كل 20 دقيقة أو حتى جعله يقف فقط يدفع الدماء إلى الوصول إلى المستويات العصبية.

ولفت إلى أن جلوس الطفل لمدة طويلة أمام التلفزيون قد تودي بالمصاب بتشتيت انتباه أو نقص تركيز إلى مشكلة بالسلوك، موضحًا أنه سيكرر الخطأ أكثر من مرة وقد يؤثر على النطق والمهارات اللغوية ومهارات القراءة والكتابة ومستوى التحصيل الدراسي.