شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع، و714شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 1200طن بضائع و363 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 8800 طن بضائع و351 شاحنة.

يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال 4 سفن وهي نما إكسبريس، أمل، بوسيدون إكسبريس، الحرية، بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية، بوسيدون إكسبريس.

فيما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفية كيف وتغادر السفينة الحرية 2. كما يستقبل ميناء شرم الشيخ اليخت السياحي صن رايز (Sun rays) بطول 75 متر، غاطس 4 متر وطاقم 30 فرد قادم من جدة.