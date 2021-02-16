شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة انتحار تنتهي بـ«طلب تصالح» في العريش (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة العريش عن تقدم المواطن الذي حاول الانتحار بالصعود أعلى برج الإسعاف بمدينة العريش، بطلب للتصالح في مخالفة بناء دور بدون ترخيص.

وأكد بيان صادر، اليوم عن المجلس:«بتوجيهات محافظ شمال سيناء ورئيس مدينه العريش تم احتواء حالة المواطن أحمد كمال وإنزاله من أعلي البرج وبحث مشكلته».

أضاف البيان: «أن المواطن روى مشكلته حيث يتضرر من عدم حصوله على ترخيص بناء لدور في منزله قد بناه بالمخالفه للقانون وبالتالي لا يجوز له الحصول على رخصه بناء لأن ذلك يخالف القانون ولكن يجوز له التقدم في التصالح لمخالفات البناء طبقا لما نص عليه القانون، وبالتالي تم اقناع المواطن بالنزول واتباع الإجراءات القانونيه في حل مشكلته».

أشار البيان إلى أن المواطن تقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء وتم حل مشكلته وفتح ملف تصالح له.

وكان المواطن صعد أعلى برج الإسعاف في ميدان الرفاعي بالعريش مهددا بالانتحار بسبب مشكلته، والتي قام مجلس المدينة باحتوائها وإقناعه بالعدول عن الانتحار والنزول.