شكرا لقرائتكم خبر عن للتعريف بمنظومة المخلفات الصلبة.. «البيئة» تطلق حملة «جميلة يابلدى» الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود وزارة البيئة، فيما يخص الدعم المؤسسي والمشاركة الاجتماعية، لمنظومة المخلفات البلدية، ومنها حملة «جميلة يا مصر»، والتى ستطلقها وزارة البيئة، خلال شهر مارس، بهدف التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات، وطرق التعامل مع المخلفات الصلبة، وما يتم تنفيذه في مشروعات البنية التحتية.

وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، على حرص وزارة البيئة، على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة، خاصة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم التنسيق مع المحافظين لتحديد مواقع بالمحافظات المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة في المرحلة الأولى، وهي الآتي (الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية).