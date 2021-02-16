شكرا لقرائتكم خبر عن «تجنب الوقوف في أماكن مفتوحة».. 6 محاذير لمواجهة «المنخفض القبرصي» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت محافظة الاسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، الثلاثاء، 6 محاذير لتجنبها استنادا إلى التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصاحبة للمنخفض القبرصي.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد الطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية المائية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، والتي تشير إلى سقوط امطار متوسطة.

وشملت المحاذير الـ6، تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الامطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو متر والحفاظ على مسافة أمان من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية في السكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش المطر.

بدورها، أعلنت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية القائمة على أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ لاستقبال المنخفض القبرصي ونوة الشمس الصغرى، حيث قام عمال النظافة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء بمعاونة الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة في أعمال كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب شنيشة أو مطبق.

ووجه المهندس محمد عبداللطيف مدير عام الشركة، قطاع النظافة الحضارية بالانتشار الواسع في كافة ارجاء المحافظة من أبوقير شرقا وحتى برج العرب غربا، لتخفيف تداعيات هطول الأمطار على الشوارع.

وقال إنه تم تشكيل غرفة متابعة ميدانية، لمتابعة الحالة أول بأول والدعم بالعمالة اللازمة لتخفيف آثار هطول الأمطار وتسهيلا لحركة المرور بشوارع المحافظة المختلفة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت إن فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر إلى أوائل الربيع، ومن أهم تلك الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر ما يسمى بـ«انخفاضات قبرص الجوية».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أمس أن هناك ميلا أكيدا لبقائها متمركزة عدة أيام بجوار جزيرة قبرص، حيث تظهر خرائط التنبؤات سلسلة من الجبهات الباردة، التي تسافر في اتجاه الشرق نحو العراق ومنها ما يسير جنوبًا ليغذي السودان بالهواء القطبي البارد ويدخل عليها عواصف ترابية.

وأوضحت: «تأتي انخفاضات قبرص من غرب البحر المتوسط فتمر على شمال مصر حتى تصل الجزيرة العربية»، مؤكدة أنه عند مرورها على مصر تسبب ازديادًا في سرعة الرياح وهبوب عواصف رملية، وقد يعقب ذلك أمطار عند دخول جبهتها الباردة، وبعد وصولها إلى جزيرة قبرص تمكث يومًا أو أكثر قليلًا وسرعان ما تزداد قوة عندما تتغذى بتيارات قطبية مستمرة من البلقان يعززها تيارات ساخنة من العراق تسير محاذية للهضاب.

وتابعت: «معنى ذلك أنه لا توجد طاقة حرارية كافية لنمو الانخفاض إلا بهبوب تيار قطبي قاري بارد بمعنى الكلمة يأتي من روسيا أو البلقان، وهذا لا يحدث إلا بعد وصول الانخفاض إلى قبرص ووقوفه هناك، أما إذا فارقها مسرعًا- كما يحدث أحيانًا- فإن عامل الاضطراب ينتهى ويستقر الجو في مصر بسرعة».

وأكدت هيئة الأرصاد أن المنخفض السطحي المؤثر على البلاد، اليوم الثلاثاء هو «منخفض قبرصي» وهذا هو توصيفه الفني، وتختلف الأجواء الجوية المصاحبة له باختلاف شدته وعمقه.

وطالبت الهيئة بمتابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولًا بأول لتحري الدقة ولأخذ المعلومة الفنية من مصدرها.