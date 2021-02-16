شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة الطقس بالأقصر حتى الآن.. ورفع الطوارئ بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، صباح الثلاثاء، استقرارًا في حالة الطقس حتى الآن، مع وجود رياح متوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة مع وجود تقطعات بسيطة من السحاب بالسماء، مع ارتداء أهالى الأقصر الملابس الشتوية الثقيلة خوفا من التقلبات الجوية، وتحذيرات الأرصاد.

من جانبها، رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحالة الطقس المتوقعة، بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية المرسلة للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.