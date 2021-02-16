شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: قدمنا 3.5 مليون خدمة بالتأمين الشامل الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن المواطن البورسعيدى يساهم بنسبة 10% من قيمة الاشتراك فى خدمة التأمين الصحي، كاشفة عن تقديم 3.5 مليون خدمة خلال الفترة الماضية.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم تسجيل 617 ألف مواطن في المنظومة، كما أن نسبة رضا المواطنين عن تقديم الخدمة ما بين من 90 إلى 93 %.

يذكر أن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.