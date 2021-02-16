شكرا لقرائتكم خبر عن مصابة بكورونا تضع توأما بحالة جيدة فى ظروف استثنائية بمستشفى الباجور بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، حالة استثنائية تعامل معها الفريق الطبى بمستوى عالى من الكفاءة والجاهزية، بتوجيهات من اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتور وليد الشريف مدير المستشفى.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، شهدت ولادة لحالة "شيماء . ح" والتى تم تحويلها من مستشفى قويسنا إلى مستشفى الباجور مصابة بفيروس كورونا وتم إجراء عملية ولادة لها اليوم وأنجبت توأم محمد ومليكه وتم وضعهم فى الحضانة، مشيرا إلى أن الأم توجد فى العزل الصحى خوفا عليها ويتم المرور عليها لمتابعة حالتها.

وكانت مستشفى تلا قد شهدت الشهر الماض حالة إستثنائية تعامل معها الفريق الطبى بمستوى عالى من الكفاءة والجاهزية، بتوجيهات من اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتور أحمد طنطاوى مدير المستشفى.

إستقبلت المستشفى حالة إستثنائية لمريضة حامل مصابة بكورونا ، تستوجب رعاية مركزة ، وأثناء تلقى المريضة للعلاج والرعاية اللازمة لمصابى الكورونا ، إستوجبت حالاتها للخضوع لعملية ولادة عاجلة ، وعلى الفور قام فريق كامل من الطاقم الطبى بالمستشفى بعمل اللازم لسلامة الحالة ومولودها.

ومن جانبها وجهت إدارة المستشفى الشكر لكافة الفريق الطبى والفرق المعاونة على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى.