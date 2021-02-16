شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، مراسم افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها فى قطاع الصحة، وتم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

يذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشائها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.