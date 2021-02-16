شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: الانتهاء من تركيب ماكينات صراف آلى لاستخراج التذاكر بـ12 محطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أنه تم تركيب ماكينات صراف آلى (T.V.M) فى 12 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية لاستخراج تذاكر القطارات بجانب شبابيك الحجز التقليدية الموجودة بالمحطات.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن المحطات التى بها ماكينات صراف آلى تشمل محطات القاهرة وبنها وطنطا وسيدى جابر والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن عبر 6 وسائل حجز تذاكر قطارات السكة الحديد تشمل ماكينات الصراف الآلى والموقع الإلكترونى للهيئة على الانترنت وبرامج حجز بالموبايلات ودفاتر المتحصلات الموجودة مع الكمسارية داخل القطارات وعلى مداخل المحطات.

ويمكن الحجز عبر شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وعددها 196 شباك مكيف وعدد 97 شباك مميز ، ومكاتب الحجز الخارجية وعدد ها 33 مكتب موزعة بالهيئات القضائية والنوادى والجامعات.