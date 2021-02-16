شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حركة الملاحة فى ميناء البرلس وهطول أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار متوسطة، وخاصة على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم، دسوق سيدى سالم، فى حين لم تمطر على مدينة كفر الشيخ والقرى المحيطة بها، وبقية المدن الأخرى، وانتشرت سيارات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات رفع حالة الطوارئ بالمحافظة.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، تعطيل حركة الملاحة اليوم الثلاثاء، بميناء الصيد بالبرلس، نظرًا لتوقع هيئة الأرصاد المصرية ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، مناشدا الصيادين، بعدم الخروج فى رحلات صيد، حفاظًا على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

وشدد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، على رفع مياه الأمطار من شوارع المدن التى شهدت هطول الأمطار وخاصة شمال المحافظة ، كما شدد على الاستعدادات الكاملة فى المدن التى لم تشهد الأمطار ، لمواجهتها ورفع المياه فى حالة هطولها.



امطار على عدد من قرى مركز سيدي سالم



جانب من رفع مياه الامطار



جانب من هطول الامطار ورفعها



هطول امطار بالرياض



هطول امطار بعدد من شوارع المحافظة