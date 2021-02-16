شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها فى قطاع الصحة.

يذكر أن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشائها وتعميمها على مستوى الجمهورية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.