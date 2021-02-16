شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يفتتح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل فى افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

يذكر أن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.