شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم 2015.. قواتنا المسلحة توجه ضربة عسكرية لعناصر داعش بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 16 فبراير 2015، قامت القوات المسلحة المصرية بتوجيه ضربة عسكرية مركزة ضد تمركزات عناصر داعش الإرهابى فى ليبيا، وذلك بعد قيامهم باستهداف مصريين يعملون فى الأراضى الليبية.

وحسب بيان القوات المسلحة وقتها الذى صدر بتاريخ 16 فبراير 2015، فقد ذكر البيان أنه تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى، وارتباطا بحق مصر فى الدفاع عن أمن واستقرار شعبها العظيم، والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، قامت القوات المسلحة المسلحة فجراليوم الاثنين الموافق 16/2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية.

وأكد بيان القوات المسلحة الصادر وقتها بتاريخ 16 فبراير 2015، فقد حققت الضربة أهدافها بدقة، وعادت نسور قواتنا الجوية إلى قواعدها سالمة بحمد الله، وأكدت القوات المسلحة حينها على أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق علينا واجب النفاذ، وليعلم القاصى والدانى أن للمصريين درعا يحمى ويصون أمن البلاد، وسيفا يبتر الإرهاب والتطرف.

يذكر أن شركة سينرجي أنتجت فيلم "السرب"، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم، ومن المنتظر عرضه 2021.