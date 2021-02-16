وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 100% من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة قدمت نحو 3.5 مليون خدمة خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن المواطن البورسعيدي يساهم بنسبة 10% من قيمة الاشتراك في خدمة التأمين الصحي.

وأضافت الوزيرة، خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم تسجيل 617 ألف مواطن في المنظومة، كما أن نسبة رضا المواطنين عن تقديم الخدمة ما بين من 90 إلى %93

وقالت زايد، إنه برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى عملنا منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 100% من المواطنين، لافتة إلى ان هناك حوكمة لتعجيل الخدمة وتقديم الرقابة عليها ونوفر على الأسرة الإنفاق.

وأشارت إلى أن منظومة الصحة مميكنة للحفاظ على صحة المواطن وخارطة الطريق كانت مليئة بالتحديات ولكن الحزمة التي أطلقها الرئيس لتأهيل مصر والمواطن المصري لتلك المنظومة من خلال المبادرات الصحية وأولها مبادرة القضاء على فيروس سي وكانت مصر الأولى على مستوى العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.