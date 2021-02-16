شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بشمال سيناء ترفع درجة الطوارئ استعدادًا للظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والأمطار المتوقعة.

وأكد المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد فريق الطوارئ في مختلف المناطق والأفرع التابعة للشركة علي مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار.

وأعلن بده، عن جاهزية المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة لسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة وازالة كافة المعوقات الناتجة عن مياه الأمطار.

ولفت بده إلي التنسيق التام مع غرفة العمليات بالمحافظة لضمان التواصل وحل أي مشكلات فور حدوثها ، والتنسيق والتعاون التام مع الأجهزة المختلفة بالمحافظة لحل جميع الشكاوى المتعلقة بالظروف الجوية.