شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة أقل من 15.. حالة الطقس في القليوبية حضرت السحب وغاب المطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية يوم الثلاثاء، شهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية، فلم تشهد أي منطقة بالمحافظة إلى الآن سقوط أمطار.

وغابت الشمس عن سماء المحافظة، بسبب انتشار السحب الكثيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي بلغت أقل من ١٥ درجة مئوية، كما شهدت المحافظة حالة من استقرار حركة الرياح.

كما شهد الطريق الزراعي والطريق الحر والطرق الداخلية في أنحاء المحافظة حالة من الإستقرار، مع غياب الشبورة المائية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار من خفيفة الى متوسطة في عدد من المحافظات بينها القليوبية وذلك خلال اليوم الثلاثاء.