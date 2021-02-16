شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتوقعات بسقوط أمطار، حيث رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية وخاصة الإدارة المركزية للري والموارد المائية.