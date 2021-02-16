شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحدد أمكان أمطار الرعدية والعواصف الترابية: السحب تتقدم إلى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه في إطار التحذيرات من سوء حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد نتيجة وجود منخفض جوي اليوم وغدًا، فإن صور الأقمار الصناعية رصدت تكاثر السحب المتوسطة على شمال ليبيا ومصر حتى مطروح ويصاحبها سقوط أمطار، وأن السحب تتقدم خلال الساعات القادمة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها عن حالة الطقس اليوم وجود إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم ويسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية ويميل إلى البرودة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية ودافئ على جنوب الصعيد نهارًا فقط.

وأضافت هيئة الأرصاد في توقعاتها عن الطقس اليوم بوجود رياح نشطة على كافة الأنحاء مثيرة للأتربة والرمال تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار رعدية غزيرة يصاحبها برد أحياناً على المناطق التالية «الإسكندرية- السلوم- مطروح- بلطيم البحيرة- كفر الشيخ – رشيد- دمياط – بورسعيد – الدقهلية .»، كما توقعت سوء حالة الطقس اليوم وسقوط أمطار متوسطة رعدية يصاحبها برد أحيانًا على «العريش – رفح – رأس سدر – سانت كاترين» مع وجود فرص لسقوط الثلوج على مناطق وسط سيناء وخصوصًا سانت كاترين.

وأوضحت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تكون على مناطق «القاهرة- الجيزة – القليوبية – المنوفية – السويس – الغربية .»، ووجود أمطار خفيفة على بني سويف والفيوم ووجود صقيع على المزروعات ليلاً.

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