شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بيلا يتابع انطلاق القطار الروسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، صباح الثلاثاء، استقبال محطة بيلا للقطار الروسي في أولى رحلاته إلى القاهرة.

وقال إسماعيل إن القطار يحمل رقم 1175 وانطلق من مدينة بيلا الساعة الخامسة والنصف صباحا، فيما يعود من محطة قطار مصر «القاهرة» الساعة السابعة مساء، ليقطع 183 كيلو، وعدد المحطات التي يقف بها 18 محطة من بيلا للقاهرة.

وتبدأ رحلات القطار من محطة قطار بيلا ليقف في محطات «الكوم الطويل، سيدي غازي، المرابعين، كفر الشيخ، سخا، محلة موسى، نشرت، قلين ،الشين، قطور، ابشواي، سجين، محلة روح، قويسنا، بنها، شبرا الخيمة، القاهرة».

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القطار سيسهل رحلات السفر من بيلا للقاهرة مروراً بالمحافظات التي سيقطعها طوال الرحلة، مشيراً إلى أن القطار يستفيد به عدد كبير من راغبي السفر، وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرر في زيارته الأخيرة للمحافظة تيسير قطار روسي جديد من بيلا للقاهرة لتزيد عدد رحلات القطار لرحلتين من المحافظة للقاهرة والعودة بدلاً من رحلة واحدة.

انطلاق القطار الروسي من بيلا

انطلاق القطار الروسي من بيلا

انطلاق القطار الروسي من بيلا

انطلاق القطار الروسي من بيلا

انطلاق القطار الروسي من بيلا

[image:8:center]

[image:9:center]

[image:11:center]

[image:12:center]