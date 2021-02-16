شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة في أنحاء متفرقة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أنحاء متفرقة بمحافظة كفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة، صباح الثلاثاء، كما شهدت حالة من انخفاض درجات الحرارة.

وتوقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط تنفيذا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي أعلن حالة الطوارئ القصوى بأنحاء المحافظة، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، التخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.