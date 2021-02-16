شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي للطلاب: «اللي مش عاوز يتعلم يقعد في البيت براحته ويدي فرصة لغيره» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه ليس هناك إجبار للطلاب على النزول إلى الجامعات، ولكن هناك طلاب خائفين جدا على مستقبلهم، ومن السهل إلغاء العام الدراسي كما فعلت بعض الدول.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» على قناه «إم بي سي مصر»، دولة أسكتلندا ألغت الدراسة بها عاما كاملا، ولا يصح أن تكون الامتحانات عن طريق أبحاث، وإذا شعرنا بخطورة؛ سنتخذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الوزير: «اللي مش عاوز يتعلم يقعد في البيت براحته»، مؤكدا أنه يجب علينا إعطاء فرصة لمن يريد التعلم واستكمال دراسته حتي لا تتوقف حياتهم.

وعلق عبدالغفار على حالة الجدل المثارة قرارات وزارة التعليم العالى بشأن استكمال الدراسة وإجراء الامتحانات، وقال: «لا أضيع وقت فيما يثار ولكن نرد على الإشاعات باستمرار.. أرجوكم لو مش عايزين تتعلموا خليكم في البيت ولكن أدى فرصة لغيرك يتعلم».

وتابع: «لن تتوقف عند الطلاب الذين لا يريدون التعلم، أنا كمسؤول أسأل أمام الله لو أنا ما اطمئنتش إن الطالب اللى داخل يتعلم ما اتعلمش.. ما ينفعش واحد عايز ينجح يتساوى مع واحد ضعيف، وأنا أب ووزير وأعلم تماما أهمية الطالب الذي يريد التعلم».

وبشأن رفض الطلاب الذهاب إلى الكليات للامتحانات، قال الوزير: «هل الأولاد قاعدين في البيت؟.. أومال مين اللى كانوا بيتفرجوا على ماتشات الكرة والهاند بول.. ما دول شباب الجامعات.. الطالب مهمته يجي يتلقى العلم.. وأنا ما أعرفش إن الطالب يفرض رأيه على التعليم».