شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مناطق الزيارة السياحية بسانت كاترين اليوم بسبب تحذيرات من تساقط الثلوج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغلق مدينة سانت كاترين، مساء الثلاثاء، عددا من مناطق الزيارة بالمدينة ومنها جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، ووادي طلاح، ووادي التلعة، وكل المناطق الجبلية على مدار يومين، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الخميس المقبل، نظرا لتوقعات الأحوال الجوية بتساقط الثلج على المدينة خلال هذه الفترة.

فيما تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من قطاع شرطة السياحة والآثار، بشأن غلق مناطق الزيارة فى المحمية "جبل موسى– وادى الجبال– وادى الأربعين- وادى إطلاح– وادى التلعة" بمدينة سانت كاترين.