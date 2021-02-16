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محافظة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لمجابهة أي احتمالات لسقوط أمطار وسيول.

وعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لوضع خطة لمجابهة أي احتمالات لحدوث السيول خلال الأيام الجارية.

وطالب المحافظ مدير العمليات بالمحافظة بإعداد تقرير يومي مفصل عن مدى جاهزية أجهزة المحافظة ومعداتها بكل المدن ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأخطار المتوقعة والحد من الخسائر إن وجدت حفاظا علي أرواح المواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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