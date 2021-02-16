شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع حالة الطقس السيء.. غرق شارع فريد ندا ببنها أثناء أعمال التطوير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت أعمال التطوير التي تتم بمدينة بنها حاليا، فجر اليوم، في كسر بخط المياه الرئيسي المار بشارع فريد ندا، وهو الشارع الأم بالمدينة عاصمة محافظة القليوبية.

تأتي الواقعة، تزامنا مع توقع هيئة الأرصاد الجوية وقوع موجة من عدم استقرار الطقس، يصاحبها هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على عدد من المحافظات من بينها القليوبية، يصاحبها حركة للرياح.

من جانبها تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، من التوصل للعطل، والبدء في إصلاحه، بعد الدفع بسيارات لشفط المياه، وتم السيطرة على الوضع قبل بدء الحركة المرورية بالشارع الرئيسي ببنها والذي يشهد زحاما مروريا في المعتاد.

وأصدرت شركة مياه الشرب، قبل قليل، بيانا جاء فيه «السيطرة على كسر بخط المياه بقطر 10 بوصة بشارع فريد ندا بمدينة بنها، الذي وقع فجر اليوم اثناء تنفيذ بعض اعمال تطوير وتوسعه طريق شارع فريدا ندا بمدينة بنها وجاري التعامل مع العطل ونزح المياه الناتجة عنه».

يذكر أن محافظة القليوبية تقوم منذ عدة أشهر في أعمال تطوير وتوسعة شارع فريد ندا الشارع الرئيسي بمدينة بنها، تشمل توسعة ورصف وتجميل ورفع كفاءة، وتعد في المرحلة النهائية للأعمال.

السيطرة على كسر بخط مياه ١٠ بوصة وقع أثناء أعمال تطوير مدينة بنها

السيطرة على كسر بخط مياه ١٠ بوصة وقع أثناء أعمال تطوير مدينة بنها

السيطرة على كسر بخط مياه ١٠ بوصة وقع أثناء أعمال تطوير مدينة بنها

السيطرة على كسر بخط مياه ١٠ بوصة وقع أثناء أعمال تطوير مدينة بنها

السيطرة على كسر بخط مياه ١٠ بوصة وقع أثناء أعمال تطوير مدينة بنها