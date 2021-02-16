شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على الإسكندرية والساحل الشمالي.. وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة من الأمطار المتوسطة، صباح الثلاثاء، مناطق متفرقة من الإسكندرية والساحل الشمالى مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور.

كانت محافظة الإسكندرية، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.

ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ بدءا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

من جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن نشر نحو 180 سيارة شفط في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وشركتي نهضة مصر، تحسبا لموجة الطقس السيئ.