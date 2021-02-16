شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بمركز القوصية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بمدخل قرية بوق التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بين سيارة ربع نقل (ي س أ ١٢٧٩)، وسيارة ملاكى (ي م د ٩٧٥٢).

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز القوصية، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين، وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع تصادم بمدخل قرية بوق التابعة لمركز القوصية بين سيارة ربع نقل (ي س أ ١٢٧٩)، وسيارة ملاكى (ي م د ٩٧٥٢)، وأسفر الحادث عن مصرع "عبدالرازق ع ح" 52 سنة من قرية بوق، سائق السيارة الربع نقل، و"حمادة .ف.أ" 32 سنة من قرية بوق، وجثة مجهولة الهوية والبيانات.

وأصيب كل من "محمود ن ع" 20 سنة من قرية بوق، و"فيصل ج ف" 40 سنة من قرية بوق، ومصاب آخر، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي القوصية المركزي، والمصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة.