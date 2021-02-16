شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: أصغر قرية فى أبعد نقطة بالصعيد ستحصل على خدمة مثل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف أن يحصل المواطن الموجود فى أصغر قرية بأبعد نقطة بمحافظات الصعيد على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، بدون التعرض لانخفاض الجهد الذى يتسبب فى مشاكل كثيرة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، موكدا أن الرئيس يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير بنفسه.

وأضاف شاكر، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا.