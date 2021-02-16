شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 28 مديرية تتابع حقول القمح حتى الحصاد لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى جميع قطاعات الوزارة و28 من مديريات الزراعة فى المحافظات، بالتواجد الميدانى فى الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والإرشادات الدورية التى تصدرها الوزارة للاطمئنان على الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التى تواجه المزارعين على أرض الواقع.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك متابعات للمحصول الأول للقمح لزيادة الانتاجية، ولجان متخصصة بالتنسيق مع مديريات الزراعة لمتابعة مساحات القمح ذات الأصناف المبكرة مع طرد السنابل، مشيرا إلى أن المناخ الحالى من ناحية درجات الحرارة تعد مثالية لإنتاجية القمح لإتمام واكتمال عملية الطرد للسنابل وامتلاء الحبوب دون تعرضها إلى موجات ارتفاع فى درجات الحرارة بصورة مفاجئة لإتمام عملية النضج والحصول على محصول مبشر من هذه المساحات.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك توجيهات من قبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بنشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية، وامراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج.

وأكد" الشناوى"، أن هناك عمل برامج إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات جول طرق الرى والتسميد للمحصول، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مشير إلى أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، مؤكدا أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح وحل أى من المشاكل، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية.