شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لوزير التعليم بشأن دمج امتحانات الترمين الأول والثاني لطلاب «الإعدادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وفوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بخصوص قرار الوزير الذي يتضمن تأدية امتحان الشهادة الإعدادية في امتحان واحد آخر العام.

وقال النائب، في بيانه، إن دمج الترمين الأول والثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، أمر صعب للغاية ولا يستطع طالب عمره 15 سنة أن يستوعب كل هذا الكم من المعلومات في سنة تحدد مسار مستقبله وحياته.

وأضاف النائب أنه يرى ضرورة إعادة النظر في هذا البند من قرار الوزير، مع مراعاة الظروف الخاصة بوباء كورونا، ومراعاة قدرة هذا الطالب على الاستيعاب مع التخفيف علي الطلاب بما لا يضرهم ولا يضر مضمون المنهج العلمي والمحتوى التعليمي، مع العلم بأن هذا الأمر من الأمور ذات الأهمية العامة والعاجلة التي لا تحتمل التأجيل لأنها تخص شريحة كبيرة من المجتمع المصري.