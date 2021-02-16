شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى رحلات القطار الروسي الجديد من بيلا إلى القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الرحلة الأولى من القطار الروسي الجديد الذي يحمل رقم 1175 من مدينة بيلا للقاهرة الساعة الخامسة والنصف، الثلاثاء، وينطلق في رحلة الإياب من محطة قطار مصر «القاهرة» الساعة السابعة مساء متجهاً لمدينة بيلا، ليقطع 183 كيلو، وعدد المحطات التي يقف بها 18 محطة من بيلا للقاهرة.

وتبدأ رحلات القطار من محطة قطار بيلا ليقف في محطات «الكوم الطويل، سيدي غازي، المرابعين، كفر الشيخ، سخا، محلة موسى، نشرت، قلين ،الشين، قطور، ابشواي، سجين، محلة روح، قويسنا، بنها، شبرا الخيمة، القاهرة».

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القطار سيسهل رحلات السفر من بيلا للقاهرة مروراً بالمحافظات التي سيقطعها طوال الرحلة، مشيراً إلى أن القطار يستفيد به عدد كبير من راغبي السفر، وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرر في زيارته الأخيرة للمحافظة تيسير قطار روسي جديد من بيلا للقاهرة لتزيد عدد رحلات القطار لرحلتين من المحافظة للقاهرة والعودة بدلاً من رحلة واحدة.

القطار الروسي

القطار الروسي

القطار الروسي