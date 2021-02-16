شكرا لقرائتكم خبر عن «شتِّى فى مصر» تمنح أسوان «قُبلة الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خيرى على، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بمحافظة أسوان، أن مبادرة «شتى فى مصر» منحت قُبلة الحياة لفنادق المدينة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشتاء هو الموسم السياحى للمدينة.

وقال خيرى، لـ«المصرى اليوم»، إنه كان من الضرورى التركيز على ملف السياحة الداخلية حتى يتمكن القطاع من البقاء على قيد الحياة، مع حصول أسوان على نسبة صغيرة جدًا من حجم الحركة الوافدة تشكل السياحة الداخلية النسبة الأكبر منها، حيث تجاوزت نسبة الإشغال الفندقى 50% من المسموح به للفنادق فى ظل التدابير الاحترازية.

وفى سياق متصل، دعا هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أمين لجنة السياحة والآثار بحزب «مستقبل وطن» فى محافظة الجيزة، شركات السياحة لرعاية المبادرة لضرورة أن تكون عملية البيع من خلال الشركات. وأكد عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن مبادرة «شتى فى مصر» التى أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، رفعت نسبة إشغالات الفنادق الثابتة والعائمة المشاركة بالمبادرة لـ50% من الطاقة الاستيعابية المسموح بها.