شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يوافق علي توفير احتياجات مراكز الشباب بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء على بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أنه قدم للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المذكرة التي أعدتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لرصد احتياجات مراكز الشباب ببندر ومركز دمياط من صالات جيم وألعاب أطفال وملاعب.

وأشار بصل إلى أن الوزير وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه الاحتياجات من أجل إثراء النشاط الرياضي وخدمة أكبر عدد من الشباب لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، مشيدا بتعاون الوزير واستجابته لأي مطالب تحقق طفرة في قطاع الشباب والرياضة على مستوى المحافظة .