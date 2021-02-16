شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه مطروح يتفقد تمركزات معدات مواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار بمدينة مطروح.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس شركة مطروح، التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.

وقال اللواء مهندس محمود نافع، أنه تم مراجعة مناطق تمركزات المعدات والسيارات والبدلات بالمناطق والمحاور الرئيسية، وتواجد فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 175 لاستقبال أى بلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار بالإضافة إلى شكاوى الصرف الصحى.

وأوضحت الشركة القابضة - فى بيان لها- بدء تنفيذ خطة الطوارئ بالقاهرة والجيزة، ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط الأمطار.