شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تستعرض ملامح «لائحة العمل الأهلى» أمام ممثلى 130 هيئة دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، احترام الدولة ومثابرتها للحفاظ على قناة تواصل فعالة وشفافة مع المجتمع المدنى لتحقيق الهدف المتمثل فى دعم الأهداف المرجوة فى تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاس لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم فى إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان.

وخلال لقاءٍ مع رؤساء وممثلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة فى مصر، تحت عنوان «حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلى فى مصر»، لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدرها رئيس الجمهورية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومشاركة 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أشادت وزيرة التضامن بالاستجابة السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب المجتمع المدنى بشأن مراجعة وتعديل قانون ممارسة العمل الأهلى الذى صدر فى 2018، ووضع إطار قانونى يراعى قواعد الحوكمة، ويعطى مجالًا لمرونة الإجراءات والقواعد، مشددة على تقدير القيادة السياسية لمدى أهمية المجتمع المدنى باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطنى.

وأضافت «نيفين»: «وزارة التضامن تفخر بالعمل مع المجتمع المدنى وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها.. فنحن لا نتحمل فقط مسؤولية تنظيم المنظمات غير الحكومية فى مصر ومنحها التراخيص، بل إن الجمعيات الأهلية شريك أساسى للوزارة، وهى بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية»، ونوهت بأن القانون الجديد يأتى فى إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلًا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التى تمت فى أثناء إعداد القانون واللائحة التى انعكست فى إجراء عدة حوارات مجتمعية فى كثير من المحافظات، وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.

واستعرضت «نيفين» فصول القانون المختلفة، فضلًا عن مزايا اللائحة التنفيذية التى تعكس التحول الرقمى للإجراءات كافة، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة فى الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتى من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة فى شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكترونى للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات اجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلى.

بدورها، أوضحت وزيرة التعاون الدولى أن المجتمع المدنى كان حاضرًا بشكل كبير فى الشراكات الدولية التى عقدتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال العام الماضى، لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا، مؤكدة سعى الوزارة لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع الشركاء الدوليين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، دار نقاش مفتوح مع الحضور، تناول كيفية تفعيل القانون الجديد ولائحته والتسهيلات المقدمة عبر إجراءات التمويل الأجنبى والمحلى لمنظمات المجتمع المدنى، حيث أشاد البعض بمراقبة مصر التمويلات الأجنبية للاستفادة منها فى موضعها الصحيح.