شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تفاصيل استكمال الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استكمال الفصل الدراسى الثانى 2020،2021، ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل عودة الدراسة بالترم الثانى.
ـ يبدأ الترم الثانى 10 مارس المقبل.
ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة.
ـ منح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب للدراسة.
ـ الدراسة ستكون من خلال الحضور الفعلي للمدارس.
ـ متاح أيضا التعلم عن بعد بالترم الثانى.
ـ الحضور للمدرسة اختيارى.
ـ الحضور بدون غياب.
ـ الحضور سيكون من خلال جداول لتحقيق التباعد.
ـ تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.
ـ الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة.
ـ من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية.
ـ يقدم ولى الأمر طلب رسمي للإدارة التعليمية.
ـ الوزارة توفر كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف.
ـ لن ينجح أى طالب دون تقييم عادل في لجان مراقبة.
ـ توفير العديد من منصات التعليم المختلفة.
ـ أطلقت الوزارة "منصة التعليم المصري"
ـ الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة موقع الوزارة.
ـ توفير المناهج الدراسية عبر القنوات التعليمية.
ـ اتاحة منصة الحصص الإلكترونية.
ـ توفير منصة نظام إدارة التعلم.
ـ توفير المناهج عبر المكتبة الرقمية.
ـ إطلاق منصة التواصل Edmodo.org.
ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.
ـ توفير قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.