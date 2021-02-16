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التعليم تعلن تفاصيل استكمال الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استكمال الفصل الدراسى الثانى 2020،2021، ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل عودة الدراسة بالترم الثانى.

ـ يبدأ الترم الثانى 10 مارس المقبل.

ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة.

ـ منح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب للدراسة.

ـ الدراسة ستكون من خلال الحضور الفعلي للمدارس.

ـ متاح أيضا التعلم عن بعد بالترم الثانى.

ـ الحضور للمدرسة اختيارى.

ـ الحضور بدون غياب.

ـ الحضور سيكون من خلال جداول لتحقيق التباعد.

ـ تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.

ـ الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة.

ـ من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية.

ـ يقدم ولى الأمر طلب رسمي للإدارة التعليمية.

ـ الوزارة توفر كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف.

ـ  لن ينجح أى طالب دون تقييم عادل في لجان مراقبة.

ـ توفير العديد من منصات التعليم المختلفة.

ـ أطلقت الوزارة "منصة التعليم المصري"  

ـ الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة موقع الوزارة.

ـ توفير المناهج الدراسية عبر القنوات التعليمية.

ـ اتاحة منصة الحصص الإلكترونية.

ـ توفير منصة نظام إدارة التعلم.

ـ توفير المناهج عبر المكتبة الرقمية.

ـ إطلاق منصة التواصل Edmodo.org.

ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.

ـ  توفير قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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