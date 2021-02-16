شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تفاصيل استكمال الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استكمال الفصل الدراسى الثانى 2020،2021، ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل عودة الدراسة بالترم الثانى.

ـ يبدأ الترم الثانى 10 مارس المقبل.

ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة.

ـ منح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب للدراسة.

ـ الدراسة ستكون من خلال الحضور الفعلي للمدارس.

ـ متاح أيضا التعلم عن بعد بالترم الثانى.

ـ الحضور للمدرسة اختيارى.

ـ الحضور بدون غياب.

ـ الحضور سيكون من خلال جداول لتحقيق التباعد.

ـ تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.

ـ الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة.

ـ من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية.

ـ يقدم ولى الأمر طلب رسمي للإدارة التعليمية.

ـ الوزارة توفر كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف.

ـ لن ينجح أى طالب دون تقييم عادل في لجان مراقبة.

ـ توفير العديد من منصات التعليم المختلفة.

ـ أطلقت الوزارة "منصة التعليم المصري"

ـ الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة موقع الوزارة.

ـ توفير المناهج الدراسية عبر القنوات التعليمية.

ـ اتاحة منصة الحصص الإلكترونية.

ـ توفير منصة نظام إدارة التعلم.

ـ توفير المناهج عبر المكتبة الرقمية.

ـ إطلاق منصة التواصل Edmodo.org.

ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.

ـ توفير قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.