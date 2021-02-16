شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر إيقاف الملاحه بميناء الصيد بالبرلس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، الثلاثاء، نظرًا لتوقع هيئة الأرصاد ارتفاع الأمواج من 4 إلي 6 أمتار، مناشدا الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد، حفاظًا علي حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح والعواصف المتوقعة.

وأكد محافظ كفرالشيخ رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر.