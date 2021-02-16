شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبي في الطقس بدمياط.. والمحافظ تشدد على استنفار المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى دمياط استقرارا نسبيا في حالة الطقس رغم التحذيرات التي انطلقت بشأن حدوث التقلبات، فيما تزايدة حدة البرودة خلال فترة الليل، ما تسبب في خلو الشوارع من المارة وإصابة الحالة التجارية بالشلل، الأمر الذي اضطر بعضها لغلق أبوابها قبل المواعيد المقررة.

وفي نفس السياق، سارت حركة الملاحة داخل ميناء دمياط وفق المعدلات الطبيعة خاصة فيما يخص حركة دخول وخروج السفن.

من جانبها، أصدرت المحافظ الدكتورة منال عوض، تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن بإعلان حالة الاستنفار وجاهزية هؤلاء المسؤولين للتعامل مع تقلبات الطقس وتداعياتها، مع استغلال كل المعدات والإمكانيات المتاحة.