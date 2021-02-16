شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تعطيل حركة الملاحة اليوم بميناء الصيد بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل حركة الملاحة اليوم الثلاثاء بميناء الصيد بالبرلس، نظرًا لتوقع هيئة الارصاد المصرية ارتفاع الأمواج من 4 إلي 6 أمتار، مناشدا الصيادين، بعدم الخروج في رحلات صيد، حفاظًا علي حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر.