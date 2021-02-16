شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اللغة العربية يتحدث بها 450 مليون شخص والأكثر انتشارا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اللغة العربية تعد لغة رسمية لأكثر من 25 دولة وتتركز هذه الدول في قارة آسيا وأفريقيا ويتحدث بها حوالي 450 مليون شخص حول العالم لذلك فهى اللغة الخامسة عالمياً من حيث معدل الانتشار والاستخدام، متابعا: اعرف المزيد، سجل الآن مجاناً على موقع بنك المعرفة المصري.

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وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي

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تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 واستكمال العام الدراسى وبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس

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بالنسبة لامتحان الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى.. سيتم عقد امتحان واحد فقط فى شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن

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الصفوف الأول والثانى الثانوى.. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو)

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امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون فى يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدى

كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:

قرار ١: يتم عقد امتحانات الترم الأول فى الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢١ بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى نهاية العام.

قرار ٢: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.

قرار ٣: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما فى الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس. "الغياب الاختيارى يقتضى إقرارا رسميا من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية".

قرار ٤: من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية.

قرار ٥ - أ: امتحانات ورقية مجمعة فى آخر كل شهر فى المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بديلاً عن امتحانات الترم الثانى.

قرار ٥ – ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) فى آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلاً عن امتحانات الترم الثانى.

قرار ٦: امتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر إبريل القادم من المنزل.

قرار ٧: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

قرار ٨: امتحانات أبناؤنا فى الخارج والتعليم الفنى سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرار ٩: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب فى لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجارى.

قرار ١٠: الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).

قرار ١١: تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجارى.