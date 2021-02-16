شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تطوير منظومة القراءات وراء اكتشاف الخطأ فى إصدار فواتير الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطوير منظومة العمل المستمرة بالوزارة والعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن كل سبب رئيسى فى اكتشاف الخطأ فى إصدار فواتير استهلاك خاطئة بإدارة كهرباء العمرانية 1 و 6 أكتوبر التابعة لقطاع الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء، موضحا أن هذا البرنامج يسجل وقت وتاريخ والعنوان المتواجد به الكشاف أثناء التقاط الصورة.

وأشار الوزير إلى أن، التحول الرقمى الذى تشهده الوزارة وشركاتها سيساهم فى تقليل مشاركة العنصر البشرى فى كافة الخدمات التى يحصل عليها المواطنين، مشيرا إلى أن التحول الرقمى سيقضى على كل أشكال الفساد المالي والإداري داخل القطاع.

كان مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه تقرر سحب 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة تم إصدارها بقطاع الهرم وتحديدا بإدارات العمرانية و 6 أكتوبر بعد التأكد من إصدارهم بالخطأ وتحصيل جزء منهم خلال الأسبوع الماضي

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إصدار 13 الف فاتورة خاطئة بإدارة كهرباء العمرانية و8 آلاف فاتورة خاطئة بإدارة 6 أكتوبر، موضحا أنه تم اكتشاف الخطأ بسبب صورة القراءات التى تسجلها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتى تبين من خلال مراجعة استهلاكات المواطنين أنه تم تثبيت القراءة السابقة الخاصة بفاتورة شهر ديسمبر فى فاتورة شهر يناير مما تسبب فى تحصيل استهلاك شهر ديسمبر مرتين.