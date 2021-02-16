​الزراعة: غرفة عمليات لتخفيف تأثير موجة الطقس السيئ على المزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية عليهم.

ووجّه الوزير قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشكلات الفورية التي تواجه المزراعين والمربين.

وأكد جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كافة أجهزة الدولة، للتعامل مع المياه في حال سقوط أمطار غزيرة.

كما وجّه أيضًا مركز البحوث الزراعية وقطاعات الوزارة بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين وإصدار التوصيات اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف أي أضرار، مضيفًا أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم الساخن

15500 أو 19561.

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